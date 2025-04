Formiche.net - Per il Rassemblement National un futuro senza Le Pen? L’interrogativo di Shekhovtsov

Lunedì Marine Le, la leader de facto dell’estrema destra francese e figura di spicco del, è stata condannata per aver sottratto fondi dell’Unione europea mediante l’uso improprio dei contratti per assistenti parlamentari tra il 2004 e il 2016. Le è stata inflitta unaa detentiva di quattro anni (con due anni sospesi), una multa di 100.000 euro e un divieto di cinque anni dall’assunzione di incarichi pubblici, il che la rende inidonea a partecipare alle elezioni presidenziali del 2027. Sebbene abbia presentato appello, le probabilità di successo sono esigue, rendendo improbabile una sua futura candidatura.La condanna è stata duramente criticata dai suoi colleghi dell’estrema destra, tra cui Viktor Orbán in Ungheria, Matteo Salvini, leader della Lega, l’olandese Geert Wilders e il movimento Maga negli Stati Uniti.