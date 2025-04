Ilrestodelcarlino.it - Penta Modena domina President Bologna nella serie C maschile

184(5-2 7-0 5-2 1-0): Bertesi, Montante 2, Montecchi, Cojacetto 3, Rametta 2, Torri 1, , Melloni 1, Andrè 2, Gavioli, Testini 1, Righetti 2, Stefani 3, Cantiello, Bouichichane 1; all.: Selmi.: Savino, Sgarzi, Ciaccio, Fantuzzi, Lollini, Benazzi 1, Barovic 3, Grassilli, Mazzacurati, Grandi, Ciarlariello. ARBITRO: Rizza L. NOTE: Ciaccio e Grandi espulsi definitivamente per tripla temporanea. Ci mette poco il, a sbrigare la "praticaundicesima giornata di: al cambio campo di metà gara, la partita era assolutamente più che chiusa, con i modenesi avanti 12-2, e assoluti padroni del match, nel quale la giovanissimasi conferma troppo acerba. Anche Selmi ha rinunciato a qualche veterano per dar minuti ai più giovani, e spesso meno utilizzati, venendo ripagato con una gara tutta sostanza, senza disattenzioni, più che probabili vista la disparità tecnica in acqua.