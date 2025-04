Sport.quotidiano.net - Pattinatori Estensi sfiorano la rimonta contro i Fighters Legnaro nel campionato Uisp

Quarta giornata delamatorialezona Nord-Est per i, che hanno affrontato iin una partita ricca di colpi di scena presso il pattinodromo di. Ihanno dimostrato immediatamente la loro esperienza, costruendo un solido vantaggio di 3-0 nel primo tempo grazie a un gioco veloce e preciso. I ferraresi hanno risposto con carattere, sfruttando magistralmente un power-play per segnare il loro primo gol. Sul finale del tempo, ihanno esteso il loro vantaggio sul 4-1, mostrando grande freddezza. Il secondo tempo ha visto i ’Maial’ tornare in campo con un approccio e una velocità diversi da quelli visti nel primo tempo. Guidati dalla grinta di Capitan Usty, hanno dato vita a unaspettacolare. A soli 15 secondi dall’inizio, hanno realizzato il 4-2, seguito da un terzo gol che ha reso incandescente il finale di partita.