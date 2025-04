Anteprima24.it - Patierno incanta Catania: “Questa piazza merita di più”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sapevamo che era una partita difficile – ha dichiarato nel post gara, Cosimo– venire qui e fare risultato non è da tutti. Abbiamo fatto una grande prestazione, sono contento per la mia doppietta, che dedico alla mia famiglia”.Nonostante la pressione per il successo del Cerignola, bombernon si scompone: “Dobbiamo pensare solo a noi, il destino è nelle nostre mani”. Sulla squalifica rimediata per un’ammonizione discussa,spiega: “Stavo solo cercando di dividere, non ho capito il cartellino. Mi dispiace saltare la prossima, ma la rosa è ampia e lo abbiamo dimostrato”. “I brividi li ho avuti nel pomeriggio,noncategoria. Il settore ospiti vuoto ci ha fatto male, ma abbiamo lottato anche per loro – conclude – Soffrirò dalla tribuna contro il Monopoli, ma sono certo che i miei compagni faranno una grande partita”.