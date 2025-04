Parma Inter per Inzaghi torna l’incubo rimonta | quel terribile precedente…

Parma Inter, per Simone Inzaghi si paventa di nuovo l'incubo rimonta, ecco cos'è successo davvero ieri al Tardini, spunta un precedente che. Parma Inter ha portato più Interrogativi che certezze. Soprattutto per quanto concerne la tenuta mentale della formazione nerazzurra, ieri recuperata per due volte (da 0-2 a 2-2) al Tardini dai padroni di casa. Ne ha parlato anche Massimiliano Farris (vice di Simone Inzaghi), ieri in conferenza stampa: «E' una questione di energie mentali e fisiche. Memori di quanto successo con l'Udinese, abbiamo messo in allarme la squadra nel non far mai rientrare in partita il Parma perché sono pericolosi». E ancora: «Venivamo da partite dispendiose, contro squadre fisiche come Udinese e Milan. C'è un pizzico di rammarico, perché sul 2-0 potevamo portare a casa una vittoria».

