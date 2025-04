Inter-news.it - Parma-Inter IN tre punti: Inzaghi si consegna a Chivu 48 ore prima

è il primo mezzo passo falso nerazzurro dopo i tresperperati daa Napoli nello scontro diretto. In questo caso i– sanguinosi – lasciati malamente per strada sono due, che Conte può recuperare nel Monday Night di Bologna. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 31ª giornata di Serie A– Brutto stop esterno per l’di Simone, che frena sul più bello in casa del(27) di Cristian, ex nerazzurro bravo a credere all’impresa dei suoi. Non arriva un clamoroso ribaltone perché la rimonta gialloblù crociata si arresta al pareggio dopo il doppio vantaggio nerazzurro. Primo posto non a rischio ma i 68in classifica adesso sono facilmente avvicinabili dal Napoli (64) di Antonio Conte, che sente odore di ghiotto -1.