Parma Inter Farris e Inzaghi nel mirino? Non hanno annusato l’aria e alla fine…

di Redazioneneldopo il pareggio del Tardini: cosa viene costatato ai due allenatoriLa Gazzetta dello sport ha avvolto il nastro e fatto il punto dopo, che è costata due punti importanti ai nerazzurri:L’OCCASIONE – «È come seavessero preferito seguire piani già scritti, senza avere la sensibilità di annusaree il coraggio di improvvisare. Solo una spaccata sbagliata di Pellegrino nel finale evita che il mood degliisti precipiti dal sogno triplete all’incubo di un finale di stagione di tormenti, ma l’occasione buttata per mettere pressione al Napoli (domani alle prese con un impegno a dir poco complicato a Bologna) resta in ogni caso clamorosa. Di quelle destinate a tormentare molte notti, se Conte, a sua volta squalificato, invece dovesse scavre l’ultimo ostacolo sulla carta veramente impegnativo e portarsi a -1.