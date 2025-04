Parma-Inter Doveri non al meglio Parecchi gialli lasciati per strada | la moviola – CdS

Doveri durante Parma-Inter. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport nella sua moviola, dove l’arbitraggio viene giudicato “non cristallino”. DUBBIO – Due gli episodi principali sotto la lente d’ingrandimento. Il primo coinvolge Mkhitaryan e Ondrejka: in un contrasto in area, sembrava che l’armeno colpisse il piede dell’avversario, ma al replay si nota come il suo Intervento tocchi appena prima il pallone, che cambia direzione e velocità. Millimetri che salvano l’arbitro, anche se la sensazione a velocità normale era ben diversa. Altro momento chiave, un contatto tra Carlos Augusto e Camara, con quest’ultimo che cade in area. Per Doveri non c’è nulla, e anche il VAR di Lissone non Interviene. Ma secondo il Corriere dello Sport c’è addirittura il dubbio. Inter-news.it - Parma-Inter, Doveri non al meglio. Parecchi gialli lasciati per strada: la moviola – CdS Leggi su Inter-news.it Lascia qualche dubbio la direzione di gara didurante. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport nella sua, dove l’arbitraggio viene giudicato “non cristallino”. DUBBIO – Due gli episodi principali sotto la lente d’ingrandimento. Il primo coinvolge Mkhitaryan e Ondrejka: in un contrasto in area, sembrava che l’armeno colpisse il piede dell’avversario, ma al replay si nota come il suovento tocchi appena prima il pallone, che cambia direzione e velocità. Millimetri che salvano l’arbitro, anche se la sensazione a velocità normale era ben diversa. Altro momento chiave, un contatto tra Carlos Augusto e Camara, con quest’ultimo che cade in area. Pernon c’è nulla, e anche il VAR di Lissone nonviene. Ma secondo il Corriere dello Sport c’è addirittura il dubbio.

