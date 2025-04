Parigi scende in piazza per Le Pen dopo la condanna La leader del Rn | Calpestato il mio onore non mi arrenderò – I video

Calpestato e ciò a cui tengo di più: la mia gente, il mio Paese e il mio onore». La leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen è intervenuta oggi – domenica, 6 aprile – alla manifestazione in suo sostegno a Parigi dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e all’ineleggibilità per cinque anni, con la conseguente esclusione alle presidenziali del 2027. «Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro», ha aggiunto. Le Pen ha inoltre lamentato di essere stata aggiunta ai «trofei di caccia» dei giudici: «Non esito a sottolineare la dimensione politica nel processo che ci viene fatto. Non si tratta di una sentenza giudiziaria. Si tratta di una sentenza politica!», ha detto. Poche ore del primo suo arrivo a Place Vauban, nel centro di Parigi, dove già sono riunite alcune migliaia di sostenitori, la leader del Rassemblement National era intervenuta al congresso della Lega nella seconda e ultima giornata del congresso della Lega dove ha definito la sua condanna «un tentativo di manipolazione della democrazia». Leggi su Open.online «Grazie per essere stati lì a difendere ciò che questa decisione hae ciò a cui tengo di più: la mia gente, il mio Paese e il mio». Ladell’estrema destra francese Marine Le Pen è intervenuta oggi – domenica, 6 aprile – alla manifestazione in suo sostegno alaper appropriazione indebita di fondi pubblici e all’ineleggibilità per cinque anni, con la conseguente esclusione alle presidenziali del 2027. «Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro», ha aggiunto. Le Pen ha inoltre lamentato di essere stata aggiunta ai «trofei di caccia» dei giudici: «Non esito a sottolineare la dimensione politica nel processo che ci viene fatto. Non si tratta di una sentenza giudiziaria. Si tratta di una sentenza politica!», ha detto. Poche ore del primo suo arrivo a Place Vauban, nel centro di, dove già sono riunite alcune migliaia di sostenitori, ladel Rassemblement National era intervenuta al congresso della Lega nella seconda e ultima giornata del congresso della Lega dove ha definito la sua«un tentativo di manipolazione della democrazia».

