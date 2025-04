Parigi-Roubaix 2025 | il percorso e i favoriti

Parigi-Roubaix 2025, terza grande classica del Monumento, dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, che si caratterizza per la presenza dei pavè che metteranno come al solito a dura prova i corridori. A trionfare nelle ultime due edizioni è stato l’olandese Mathieu Van der Poel.Parigi-Roubaix 2025: IL percorsoLa 122esima edizione della grande classica, denominata anche L’Inferno del Nord, scatterà da Compeigne per arrivare al velodromo di Roubaix dopo 259,2 km. Il percorso, rispetto al passato, subirà qualche cambiamento rispetto al passato. Infatti saranno presenti ben 30 settori in pavè, due in più rispetto allo scorso anno. I tratti introdotti saranno quelli di Artres(1,3 km), e Famars(1,2 km), ma è stata anche modificato l’ingresso nella Foresta di Arenberg con quattro curve ad angolo retto, al posto della chicane, nel chilometro precedente al settore, per ridurre la velocità e garantire maggiore sicurezza. Sport.periodicodaily.com - Parigi-Roubaix 2025: il percorso e i favoriti Leggi su Sport.periodicodaily.com Domenica 13 aprile si corre la, terza grande classica del Monumento, dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, che si caratterizza per la presenza dei pavè che metteranno come al solito a dura prova i corridori. A trionfare nelle ultime due edizioni è stato l’olandese Mathieu Van der Poel.: ILLa 122esima edizione della grande classica, denominata anche L’Inferno del Nord, scatterà da Compeigne per arrivare al velodromo didopo 259,2 km. Il, rispetto al passato, subirà qualche cambiamento rispetto al passato. Infatti saranno presenti ben 30 settori in pavè, due in più rispetto allo scorso anno. I tratti introdotti saranno quelli di Artres(1,3 km), e Famars(1,2 km), ma è stata anche modificato l’ingresso nella Foresta di Arenberg con quattro curve ad angolo retto, al posto della chicane, nel chilometro precedente al settore, per ridurre la velocità e garantire maggiore sicurezza.

