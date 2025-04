Parcheggio selvaggio a Piazza Maiella Anche prendere un caffè diventa impossibile

Casertanews.it - Parcheggio selvaggio a Piazza Maiella. "Anche prendere un caffè diventa impossibile” Leggi su Casertanews.it Più volte la minoranza consiliare capuana è tornata sul tema tanto discusso del piano parcheggi a Capua, bisognevole, a detta dei consiglieri comunali Antropoli, Brogna, Di Rauso e Ragozzino di alcune modifiche come l’interruzione del servizio di sosta a pagamento dalle 13 alle 16 di ogni giorno.

Sosta selvaggia a Castel di Lama. Il caso in piazza della Libertà. Piazza del Parlamento: da area pedonale a parcheggio selvaggio :: Segnalazione a Palermo. Parcheggio selvaggio in piazza della Motta: arriva il divieto di sosta. "Troppo degrado". L’ex sindaco alza la voce. Centro colonizzato dalle auto a Lodi nonostante l’aumento di multe e dissuasori. Parcheggio selvaggio, a Torino 15.000 multe in due anni a chi occupa lo spazio dei residenti. Ne parlano su altre fonti

Il parcheggio selvaggio che finisce addirittura nel cuore della piazza - ALESSANDRIA - Il tema dei parcheggi selvaggi è purtroppo ricorrente, persino stucchevole ormai, ma a volte i lettori inviano foto che mostrano un ... (radiogold.it)

Sosta selvaggia in piazza Aldo Moro: disposti sensi unici e divieti, domani il via ai lavori per la segnaletica - MONTEBELLUNA Rivoluzione in piazza Aldo Moro: addio al parcheggio selvaggio. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un piano di riorganizzazione della viabilità ... (ilgazzettino.it)

Sosta selvaggia a Castel di Lama. Il caso in piazza della Libertà - Sosta selvaggia a Castel di Lama, le auto invadono piazza della Libertà. I cittadini della frazione di Villa Sant’Antonio di Castel di Lama, esprimono un netto no alle auto in piazza della Libertà. Do ... (msn.com)