Parcheggiatore ruba il borsello a cliente che non vuole pagarlo Borrelli | Sempre più aggressivi

Parcheggiatore abusivo ha strappato il borsello di mano a un automobilista che si era rifiutato di pagarlo e ha iniziato a minacciarlo e a colpirlo. Dopo poco l'intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno fermato l'aggressore, un 55enne con. Napolitoday.it - Parcheggiatore ruba il borsello a cliente che non vuole pagarlo, Borrelli: “Sempre più aggressivi” Leggi su Napolitoday.it Ieri sera alla Riviera di Chiaia unabusivo ha strappato ildi mano a un automobilista che si era rifiutato die ha iniziato a minacciarlo e a colpirlo. Dopo poco l'intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno fermato l'aggressore, un 55enne con.

Riviera di Chiaia, parcheggiatore abusivo picchia e deruba automobilista che non voleva pagarlo - Arrestato per aver derubato il borsello di un automobilista. Parcheggiatore abusivo della Riviera di Chiaia pretendeva i soldi per la sosta ... (fanpage.it)

Riviera di Chiaia, parcheggiatore abusivo rapina un automobilista: arrestato - Ieri sera la polizia ha arrestato per rapina un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. In particolare, gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il ... (msn.com)

Parcheggiatore abusivo picchia e rapina un'automobilista - Davanti al rifiuto del pagamento illecito della sosta l'uomo ha preso a schiaffi e spintonato la vittima. Arrestato dalla polizia ... (napolitoday.it)