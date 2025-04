Paralimpiadi | 10 chilometri con le stampelle l’ischitano Gianni Sasso nuovo campione del mondo

Leggi su Ildenaro.it

L’atleta paralimpicoe’ ildelsui 10con le, stabilendo il record mondiale con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati. Il risultato e’ arrivato alla decima edizione di ‘Salerno Corre’, gara competitiva nazionale sui 10che si e’ svolta questa mattina, organizzata dall’Asd Atletica Salerno. “E’ un’emozione incredibile quella che sto vivendo”, confida, una volta tagliato il traguardo, l’atleta ischitano che e’, quindi, “disul tetto delin una disciplina”. “Ci vogliono costanza, impegno, passione e fatica per raggiungere i propri obiettivi – sottolinea– ma io ci tenevo tanto a stabilire questo record e volevo farlo da Salerno, dove ho trovato un’organizzazione perfetta. Sono molto felice perche’ so che bisogna concentrarsi su quello che si ha e non su quello che non si ha piu’.