Papa tra i fedeli a Piazza San Pietro

11.40 A sorpresa,Francesco in sedia a rotelle è giunto tra iSan, prima uscita pubblica dal ricovero per polmonite bilaterale. "Certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili", ha scritto il Pontefice nell' omelia per la messa in occasione del Giubileo degli Ammalati e degli operatori della Sanità. Poi il saluto di Bergoglio ai: "Buona domenica a tutti, grazie tante".