Papa | malattia è tra le prove più dure

11.40 "Affrontare insieme la sofferenza ci rende più umani e condividere il dolore è una tappa importante di ogni cammino di santità". Lo scriveFrancesco, nell'omelia per la Messa in occasione del Giubileo degli Ammalati e della Sanità. "Certamente laè una dellepiù difficili edella vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili", afferma il Pontefice. "Anche in questi momenti, Dio non ci lascia soli".