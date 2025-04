Papa Francesco tra i fedeli sorpresa a piazza San Pietro | Buona domenica

Papa Francesco, a sorpresa, arriva in piazza San Pietro, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle. Il Pontefice ha salutato la folla poi in carrozzina è salito sulla pedana in piazza San Pietro per la benedizione. "Buona domenica a tutti, grazie tante", ha detto poi Bergoglio che è stato costretto a ripetere il saluto coper il malfunzionamento di un microfono. È apparso affaticato ma vederlo a San Pietro è senza dubbio un bel segnale. "Con voi, poi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto: l'esperienza dell'infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno.

