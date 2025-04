Papa Francesco torna a farsi vedere in piazza San Pietro sedia rotelle e con l’ossigeno

Papa Francesco è tornato a farsi vedere in piazza San Pietro scatenando la gioia dei presenti che hanno dimostrato ancora una volta grande affetto nei suoi confronti.Papa Francesco torna a farsi vedere in piazza San Pietro, sedia rotelle e con l’ossigeno (ANSA) Notizie.comIl Santo Padre si è presentato col volto provato, in sedia a rotelle e con i naselli per l’ossigeno ad aiutarlo a respirare, ma con grande voglia di portare ancora una volta il messaggio di fede e speranza legato alla Santa Chiesa. È passato sul sagrato della Basilica per la benedizione e anche se ha detto poche parole al microfono è sembrato pronto a mostrare un netto miglioramento del tono di voce.“Buona domenica a tutti, grazie tante!“, queste le parole con cui ha salutato i fedeli presenti per il Gubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Notizie.com - Papa Francesco torna a farsi vedere in piazza San Pietro, sedia rotelle e con l’ossigeno Leggi su Notizie.com to ainSanscatenando la gioia dei presenti che hanno dimostrato ancora una volta grande affetto nei suoi confronti.inSane con(ANSA) Notizie.comIl Santo Padre si è presentato col volto provato, ine con i naselli perad aiutarlo a respirare, ma con grande voglia di portare ancora una volta il messaggio di fede e speranza legato alla Santa Chiesa. È passato sul sagrato della Basilica per la benedizione e anche se ha detto poche parole al microfono è sembrato pronto a mostrare un netto miglioramento del tono di voce.“Buona domenica a tutti, grazie tante!“, queste le parole con cui ha salutato i fedeli presenti per il Gubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità.

