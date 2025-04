Papa Francesco oggi non reciterà l’Angelus salta la registrazione video | messaggio solo scritto

Papa in video oggi non ci sarà. Lo hanno comunicato dalla Sala Stampa vaticana facendo un passo indietro dopo una prima comunicazione in cui si riferiva che l’Angelus oggi sarebbe potuto avvenire in “modalità differente”. Il Pontefice non ce l’ha fatta a registrare il messaggio video e farà recapitare solo un messaggio scritto. Leggi su Fanpage.it L’apparizione delinnon ci sarà. Lo hanno comunicato dalla Sala Stampa vaticana facendo un passo indietro dopo una prima comunicazione in cui si riferiva chesarebbe potuto avvenire in “modalità differente”. Il Pontefice non ce l’ha fatta a registrare ile farà recapitareun

Papa Francesco oggi non reciterà l’Angelus, salta la registrazione video: messaggio solo scritto. Papa Francesco, salta la registrazione del video. «Non ce l'ha fatta». Rimandata la “sorpresa” per l'Angelus. Il Papa: Gesù Risorto scende negli inferi di oggi di guerre e dolore degli innocenti. VATICANO/UDIENZA GENERALE - Papa Francesco: "Dio non può passare senza cercare chi è perduto". Papa Francesco, Pasqua senza Bergoglio, il Vaticano precisa: "Si decide in base ai miglioramenti" - Il Papa utilizza meno l'ossigeno ad alti flussi. Papa Francesco torna a casa: ha insistito lui, i timori in Curia che non si limiti. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco oggi non reciterà l’Angelus, salta la registrazione video: messaggio solo scritto - L’apparizione del Papa in video oggi non ci sarà. Lo hanno comunicato dalla Sala Stampa vaticana facendo un passo indietro dopo una prima comunicazione ... (fanpage.it)

