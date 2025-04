Papa Francesco in visita a sorpresa a Piazza San Pietro il pontefice accolto da migliaia di fedeli | Buna domenica a tutti grazie tante! – VIDEO

Papa Francesco ha fatto visita a sorpresa a Piazza San Pietro. accolto da un bagno di folla, ha voluto salutare e ringraziare i fedeli presenti Papa Francesco è tornato in mezzo ai fedeli. Questa mattina, intorno alle 11.30, il pontefice ha fatto visita a sorpresa a Piazza San Pietro.

