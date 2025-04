Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati | le immagini

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione.L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini Leggi su Ilfattoquotidiano.it to ainSanal termine dellaper ile del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione.L'articoloinSanlaper il: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Papa: la malattia scuola d’amore, Dio non ci lascia soli. VIDEO Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro. Papa Francesco oggi a sorpresa in Piazza San Pietro. “Buona domenica a tutti”. Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica a tutti. Grazie tante". Il Papa arriva a sorpresa in Piazza S. Pietro per il Giubileo degli ammalati: «Grazie tante». “Buona domenica a tutti”: colpo di scena a Piazza San Pietro, arriva Papa Francesco. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco arriva a sorpresa in piazza San Pietro: “Buona domenica a tutti” - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei malati verso la fine della messa. Il Pontefice si è presentato sul sagrato della basilica vaticana, in sedia a rotelle. “B ... (msn.com)

Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro "buona domenica a tutti" - AGI - Papa Francesco, a sorpresa, arriva in piazza San Pietro, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha acco ... (msn.com)

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei malati: "Grazie tante" - Il Pontefice ha partecipato alla benedizione finale della celebrazione. Nell'omelia letta da Fisichella parla della malattia: 'Tra le prove più difficili e dure della vita' ... (msn.com)