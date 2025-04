Papa Francesco a sorpresa a Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati | Buona domenica a tutti

sorpresa tra i fedeli, riferito nel corso dell'omelia preparata per la messa celebrata stamane da monsignor Rino Fisichella in occasione del Giubileo degli ammalatiL'articolo Papa Francesco a sorpresa a Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati: “Buona domenica a tutti” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Papa Francesco a sorpresa a Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati: “Buona domenica a tutti” Leggi su Ildifforme.it "Malattia tra le prove più difficili della vita" è il pensiero del Pontefice, che è giunto atra i fedeli, riferito nel corso dell'omelia preparata per la messa celebrata stamane da monsignor Rino Fisichella in occasione delL'articoloSanper il: “” proviene da Il Difforme.

Papa Francesco oggi a sorpresa in Piazza San Pietro. “Buona domenica a tutti”. Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro "buona domenica a tutti". Papa Francesco, come sta? La sorpresa in sedia a rotelle, le smorfie, le cannule per l'ossigeno e il sostegno. Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica a tutti". Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro tra i malati e con l'ossigeno: "Buona domenica a tutti". Papa Francesco a sorpresa in San Pietro: «Buona domenica a tutti» -. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco appare a San Pietro. "Malattia è prova più difficile e dura della vita" - Papa Francesco era a San Pietro per il Giubileo dei malati. Le sue parole al termine della messa: "Grazie tante". L'Angelus letto da mons. Fisichella. (gazzetta.it)

Papa Francesco, come sta? La sorpresa in sedia a rotelle, le smorfie, le cannule per l'ossigeno e il sostegno dell'infermiere - L'arrivo a sorpresa, inatteso, a piazza San Pietro. «W il Papa», il coro che ha accompagnato l'applauso e la gioia ... (msn.com)

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei malati: "Grazie tante" - Il Pontefice ha partecipato alla benedizione finale della celebrazione. Nell'omelia letta da Fisichella parla della malattia: 'Tra le prove più difficili e dure della vita' ... (msn.com)