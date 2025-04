Paolo Bonolis nella giuria di Tu si que vales? Aria di rivoluzione nel talent di Canale 5

vales, il fortunatissimo talent-varietà di Canale 5. Secondo l'indiscrezione lanciata da Dagospia, Paolo Bonolis sarebbe pronto a entrare nel cast fisso del programma, prendendo il posto di Luciana Littizzetto nella giuria. Una mossa che potrebbe rimescolare le carte e ridare nuova linfa allo show.Le indiscrezioni: Bonolis al posto della Littizzetto?Nel suo consueto "Candela Flash!", Giuseppe Candela di Dagospia ha svelato che Mediaset sarebbe pronta a rinnovare il contratto con Bonolis, con l'obiettivo di inserirlo nel cast di Tu si que vales. Il conduttore romano, volto amatissimo del piccolo schermo e simbolo di programmi cult come Ciao Darwin e Avanti un altro, andrebbe così a sostituire Luciana Littizzetto, entrata lo scorso anno nel cast del programma dopo l'uscita di Teo Mammucari.

Paolo Bonolis a Tu si que vales? Ecco di chi prenderà il posto. Tale e Quale, la battuta di Paolo Bonolis sulla blackface: "Carlo e tu come fai?" e Conti: "Ma io sono bianco". Ballando, Sonia Bruganelli ancora contro Selvaggia Lucarelli: «Anche tu mi hai sempre trattata come la moglie. Ballando, il retroscena bomba: "Bruganelli furiosa dietro le quinte". "Tu si que vales", dalla prima alla nona edizione: ecco tutti i vincitori. Sonia Bruganelli, Angelo Madonia e le liti con Selvaggia Lucarelli. Ballando con le stelle al veleno tra rosiconi e rincu*i.

