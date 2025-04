.com - Panathlon / Serata dedicata alla Clementina tennistavolo Jesi

Leggi su .com

Tanti gli ospiti tra i quali Infine Mia O’Rahilly Egan una giovane irlandese punta di diamante della sua nazionale in cui, ha detto, “vorrei continuare a rappresentare la mia Nazione a livello senior”, 6 aprile 2025 – Nessuno si è sentito offeso fra i numerosi intervenutiConviviale delClub dise qualche volta in sala, non si è parlato dibensì, con un ricordo più lontano che risale al tempo dell’oratorio, si è detto spesso di “ping pong”.La, tuttana stavolta, eraall’ ASD. Una Società che è cresciuta negli anni, che è arrivataserie A e che ha deciso di curare la crescita dei giovani, parecchi e talentuosi, che girano intorno ae che hanno, negli occhi e nelle orecchie, anche le gesta di un’altra scuola, quella senigalliese, che ha avuto in Massimo Costantini la sua punta di diamante, l’atleta che ha vestito la maglia azzurra per ben 452 volte!Fra gli ospiti, tutti molto interessati e che hanno scoperto come questa disciplina, anche se apparentemente semplice se si ripensa ai ricordi di cui parlavamo prima opartitina in spiaggia, è in realtà destinata solo ad atleti ed atlete che hanno, nella concentrazione e celerità di esecuzione del colpo, le caratteristiche principali.