Pallanuoto paralimpica, la Florentia chiude da capolista a punteggio pieno.

Firenze, 6 aprile 2025 - Nel terzo e ultimo incontro del girone di andata dei prelminary round girone Gold del V campionato italiano diparlimpica, la Rari Nantesvince lo spareggio per la testa della classifica ein bellezza la tre giorni fiorentina di sport e spettacolo. Un successo netto e convincente del sette gigliato che si candida al ruolo da protagonista anche per il girone di ritorno, in attesa di conoscere sede e date che deciderà la classifica finale con spedizione final four. Per launa cavalcata a suon di goal davanti al pubblico di casa che fotografa perfettamente lo stato di forma fisico e tecnico della squadra di Laura Perego. Risultati: Rn- Lions 9-6, Dhea - San Giorgio 12-8, Rn- Lazio Nuoto 13-6, Lions - San Giorgio Columbus 12-4, Lazio – Dhea 10-13, Rn– San Giorgio 11-3, Lions – Dhea 13-7, Lazio Nuoto – San Giorgio 7-4, Lazio Nuoto – Lions 4-5, Rn– Dhea 17-9.