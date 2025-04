.com - Pallanuoto / Jesina a valanga (16-4) sul Tivoli, ora il derby di Fermo

Ben 8 i giocatori a referto con gol. Le congratulazioni dellaal successo delladel calcioJESI, 6 aprile 2025 – Con una prestazione difensiva maiuscola, labatte ile inanella la seconda vittoria consecutiva rimanendo in scia del Certaldo.C’era un po’ di preoccupazione alla vigilia della partita, visto il successo netto dei laziali, la settimana prima contro il Tolentino, le energie spese dai granata neled inoltre l’assenza all’ultimo momento di Zannini Tobia che si aggiunge a quelle di Bartocci Riccardo e Sebastianelli.Invece, come un diesel, capitan Paolucci e compagni, riescono ad avere la meglio, mantenendo un vantaggio minimo, ma sicuro, per due tempi, per poi prendere il largo negli ultimi due.Mr Iaricci da spazio a tutti e tutti si fanno trovare pronti, così alla fine saranno ben 8 i giocatori a referto con goal e lo scarto sarà di ben 12 goal.