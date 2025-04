Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona a valanga sul Como

Ancona - Recupera tutti gli effettivi e gioca una prova da incorniciare, la Evomet Vela Ancona, che supera con un perentorio 21-5 al Passetto (a porte chiuse) la Como Nuoto ultima in classifica e consolida la sua posizione in zona playoff. Partita senza storia, quella contro la storica formazione.

