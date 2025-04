.com - Pallamano / Publiesse Chiaravalle, pareggio sfiorato per gli uomini in A Gold, le ragazze di A2 vincono il girone C

I ragazzi di Guidotti perdono 34-33 contro Brixen, colpendo un traversa. Leregolano l’Halikada e chiudono ilal primo posto, 6 aprile 2025 – Weekend dolceamaro per la. I ragazzi della Serie Asfiorano l’impresa a Bressanone, colpendo una traversa a 40? secondi dalla fine: il Brixen la spunta 34-33. Le, poco più tardi, regolano l’Halikada Gattopardo 27-18 e festeggiano la vittoria della prima fase, chiudendo ilC di Serie A2 al primo posto.SERIE A– UNA GRANDE PRESTAZIONE NON BASTAI biancoblu muovono verso Bressanone piuttosto incerottati: Francisco Cuello, Verdino e Di Domenico sono costretti ad alzare bandiera bianca. Coach Andrea Guidotti e ragazzi se la giocano comunque alla pari sul campo di una corazzata come il Brixen.