Pallamano A Gold / Camerano a testa alta contro la capolista Cassano Magnago (27-28)

La squadra di Tedesco, nonostante le defezioni, se la gioca fino alla finela, non riuscendo a trovare la zampata per il pari, 6 aprile 2025 – Latiene botta alla. Nella sfida interna, i gialloblu si devono arrendere per 27-28, al termine di un match tirato fino all’ultimo. Una prova di sostanza e qualità per i ragazzi di coach Beppe Tedesco che, al cospetto di una squadra di livello, non hanno affatto sfigurato giocando alla pari, nonostante alcune defezioni.Una partita vissuta sempre sul filo del rasoio, con un continuo botta e risposta tra le due contendenti: i gialloblu hanno sempre inseguito ma sono stati bravi a tenere ad un margine ristretto gli ospiti, allenati dall’ex Matteo Bellotti. Dopo il primo tempo chiuso sul 12-13, nella ripresa il canovaccio della gara non è cambiato, conche nelle ultimissime battute ha accorciato fin sul -1 non riuscendo però a trovare la zampata giusta.