Palermotoday.it - Palermo-Sassuolo 5-3, le pagelle: Magnani una certezza, Brunori di qualità

Leggi su Palermotoday.it

Ilbatte 5-3 il, al termine di un match ricco di gol ed emozioni. Tripletta per Pohjanpalo, in difesa super: i rosa bissano il successo dell'Arechi.5-3, cronaca e commentiAudero 6: Puntuale al 36’ in risposta su Mulattieri. Al 50’ reattivo su un.