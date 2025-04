Palermo in campo contro i femminicidi nel ricordo di Sara Campanella

Palermo (ITALPRESS) – Il Palermo scende ancora una volta in campo al fianco delle vittime di femminicidio. Al Barbera, in occasione della gara contro il Sassuolo, il presidente rosanero Dario Mirri ha accolto nella Tribuna Autorità i familiari di Sara Campanella, invitati dal club per il primo momento di commemorazione dedicato alla giovane studentessa palermitana brutalmente assassinata a Messina da un compagno di università. Mirri ha deposto una composizione floreale sulla “poltrona rosa” collocata dal 2019 in tribuna, posto simbolicamente occupato, ad ogni partita, da ogni donna che avrebbe potuto, voluto e dovuto essere presente per tifare la propria squadra del cuore. Nel cerimoniale pre-gara, inoltre, i calciatori rosanero hanno indossato una t-shirt con il messaggio “Non un minuto di silenzio”, in memoria di Sara Campanella e di tutte le altre vittime di femminicidio. Leggi su Ildenaro.it (ITALPRESS) – Ilscende ancora una volta inal fianco delle vittime dio. Al Barbera, in occasione della garail Sassuolo, il presidente rosanero Dario Mirri ha accolto nella Tribuna Autorità i familiari di, invitati dal club per il primo momento di commemorazione dedicato alla giovane studentessa palermitana brutalmente assassinata a Messina da un compagno di università. Mirri ha deposto una composizione floreale sulla “poltrona rosa” collocata dal 2019 in tribuna, posto simbolicamente occupato, ad ogni partita, da ogni donna che avrebbe potuto, voluto e dovuto essere presente per tifare la propria squadra del cuore. Nel cerimoniale pre-gara, inoltre, i calciatori rosanero hanno indossato una t-shirt con il messaggio “Non un minuto di silenzio”, in memoria die di tutte le altre vittime dio.

Palermo in campo contro i femminicidi nel ricordo di Sara Campanella. Il Palermo in campo contro i femminicidi, al Barbera iniziativa per ricordare Sara Campanella. Il Palermo indossa una maglia in ricordo di Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa a Messina. Palermo, gli studenti scendono in piazza contro i femminicidi: "È tempo di reagire". L'incapacità di accettare un “no”: così Sara e Ilaria sono state uccise. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutti gli eventi e le iniziative a Palermo. Ne parlano su altre fonti

Palermo in campo contro i femminicidi nel ricordo di Sara Campanella - PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo scende ancora una volta in campo al fianco delle vittime di femminicidio. Al Barbera, in occasione della gara ... (iltempo.it)

Femminicidio: il Palermo scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare Sara Campanella - Domenica il Palermo scenderà in campo, al Barbera, con il lutto al braccio per ricordare Sara Campanella, la giovanissima universitaria uccisa in strada, a Messina, da un suo persecutore, collega di s ... (globalist.it)

Il Palermo scende in campo con una maglia speciale in memoria di Sara Campanella - Il Palermo Calcio scende in campo con una maglia speciale in memoria della studentessa uccisa a Messina, Sara Campanella ... (msn.com)