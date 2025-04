Pagelle Torino-Verona 1-1 | Elmas risponde a Sarr male Milinkovic-Savic

Leggi su Sportface.it

Succede tutto nel giro di cinque minuti del secondo tempo all’Olimpico Grande, dove i granata e l’Hellas si dividono la posta in palio.sbaglia un rigore, ma pochi istanti dopo sfrutta uno dei primi errori stagionali diper portare in vantaggio i suoi. Poi, èa regalare il pareggio alla squadra di Vanoli che tocca quota 40 punti in classifica. Un punticino utile anche per gli scaligeri di Zanetti, che salgono a 31 e mantengono un buon margine sulla zona retrocessione.Aminof Hellascelebrating with team mates after scoring a goal during the Italian Serie A 2024/25 season, football match betweenFC and Hellason 06b April 2025 at studio Olimpico Grande, Turin, Italy. Photo Nderim KaceliLA CRONACA DIAvvio povero di emozioni, con la prima mini occasione che arriva attorno al quarto d’ora, quando un errore di valutazione di Coco permette adi involarsi verso la porta di, ma ci pensa Maripan a salvare tutto.