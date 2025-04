Juventusnews24.com - Pagelle Torino Juventus Under 16: Jakab sicuro, Rocchetti solido, Santa Maria buon ingresso – VOTI

di Fabio Zaccaria16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24esima giornata di campionato 2024/25(inviato al Valentino Mazzola di) –16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/256,5– Non troppo impegnato, quando serve risponde presente alla sua maniera. L’infortunio non pregiudica la sua partita.Rigo 7– Viaggia sulla corsia, si propone e difende con coraggio e malizia da esperto. Sempre un passo in più rispetto all’avversario.Del Fabro 6,5– Di destro o mancino per lui cambia poco, pulisce una marea di palloni sul lato di competenza e imposta senza problemi dal basso. Sovrapposizioni continue con tempismo perfetto. 46? Carfora 7– Dà più spinta rispetto al collega, garanzia sull’out di sinistra, va vicino anche all’assist in un paio di occasioni.