Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juve: bentornato al gol Locatelli! Kalulu e Nico Gonzalez brillano, i cambi no VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Di Gregorio 6 – Non è sottoposto a grandi minacce questa sera. Risponde presente sul colpo di testa di Ndicka, non può nulla però sul tap-in ravvicinato di Shomurodov.7 – Basta vedere il gol salvato su Cristante per erigergli una statua nel primo tempo. Sontuoso, in entrambe le fasi: difensivamente è in costante pressione per gli attacchi giallorossi dal suo lato ma ne esce vincitore. Unica pecca: si perde Shomurodov sul gol dell’1-1. In avanti è l’uomo in più della manovra offensiva: si alza e funge da attaccante esterno vero e proprio, fornendo lui il cross che porta al gol die creando superiorità numerica con le sue sovrapposizioni.