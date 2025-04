Pagelle Lecce-Venezia 1-1 | un pari che non soddisfa nessuno il pubblico fischia la squadra di Giampaolo al 90?

Leggi su Sportface.it

Un punto che probabilmente non fa felicein quel di, dove al ‘Via del Mare’ ladi Marcoe ildi Eusebio di Francesco pareggiano 1-1. All’autogol di Gallo risponde capitan Baschirotto, ma alla fine questo scontro salvezza non cambia granché la classifica di entrambe le compagini. I salentini, che nel finale vanno più volte vicini alla vittoria, quantomeno interrompono la striscia di cinque sconfitte consecutive e si portano momentaneamente a +3 sull’Empoli e a +5 su unche ottiene il dodicesimo pareggio di questo campionato. Ma ildicasa si fa seentire eal termine della gara.Federico Baschirotto of UScelebrates after scoring a goal during USvsFC, Italian soccer Serie A match in, Italy, April 06 2025LA CRONACA DIUn primo tempo in cui le due squadre fanno subito vedere di essere scese in campo con l’obiettivo dei tre punti.