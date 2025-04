Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Reggiana Under 17: Elimoghale da urlo, Bracco fantastico, Tiozzo torna al top – VOTI

di Fabio Zaccaria17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –17: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25Nava 7–titolare dopo mesi per via di un fastidioso infortunio. Una sicurezza fra i pali, guida la difesa con personalità, incoraggiando continuamente i compagni. Una sola sbavatura, ma gli è permesso.Specker 7– Treno sulla fascia, infermabile con le sue discese sulla destra. Uomo in più sulle corsie, garantisce superiorità dalla trequarti in su, unico neo qualche disattenzione in uscita che poteva costar caro. 58? Savonnier 6,5– Poco impegnato, fa il suo senza particolari problemi.