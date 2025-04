Oasport.it - Pagelle Giro delle Fiandre 2025: Pogacar devastante, Ganna ci prova ma non è la sua corsa

Leggi su Oasport.it

Tadej, voto 10: come alla Sanremo è sempre lui a dare spettacolo, questa volta però riesce a concretizzare i molteplici attacchi che fanno entusiasmare il pubblico. Tiene sempre in mano la situazione con la squadra, poi, quando serve, si mette in proprio per ristabilire le cose. Nessunoa sfidarlo e, sull’ultima scalata al Vecchio Kwaremont, trova l’allungo decisivo con il quale vola in solitaria sul traguardo. Tutto troppo facile per lo sloveno oggi, è davvero.Mads Pedersen, voto 8: vincere oggi era quasi impossibile, ma la prestazione del danese è sicuramente di quelle eccellenti.in tutti i modi a stare con van der Poel e, fa tantissima fatica, rimonta e alla fine chiude in seconda posizione. Di più non si poteva fare.