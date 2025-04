Pagelle Empoli-Cagliari 0-0 | al Castellani vince la noia

Empoli ci prova più del Cagliari, ma al Castellani il match di questo pomeriggio domenicale termine con uno scialbo 0-0. La compagine alleenata da Roberto D’Aversa si mette alle spalle la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, ma non riesce centrare quell’agognata vittoria che in Serie A manca addirittura dalla seconda settimana di dicembre. I punti dalla salvezza restano quindi due: 24 dei toscani contro i 26 del Lecce. Per il Cagliari arriva probabilmente il risultato che cercava, un punto che vuol dire quota 30 punti.Nadir Zortea of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs AC Monza, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, March 30 2025LA CRONACA DI Empoli-CagliariCinque minuti e una magia di Esposito mette Cacace quasi a tu per tu con Milinkovic, ma il terzino non è abituato a trovarsi da quelle parti e invece di andare alla conclusione opta per un passaggio al centro dove non c’era nessuno dei suoi compagni. Leggi su Sportface.it L’ci prova più del, ma alil match di questo pomeriggio domenicale termine con uno scialbo 0-0. La compagine alleenata da Roberto D’Aversa si mette alle spalle la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, ma non riesce centrare quell’agognata vittoria che in Serie A manca addirittura dalla seconda settimana di dicembre. I punti dalla salvezza restano quindi due: 24 dei toscani contro i 26 del Lecce. Per ilarriva probabilmente il risultato che cercava, un punto che vuol dire quota 30 punti.Nadir Zortea ofCalcio duringCalcio vs AC Monza, Italian soccer Serie A match in, Italy, March 30 2025LA CRONACA DICinque minuti e una magia di Esposito mette Cacace quasi a tu per tu con Milinkovic, ma il terzino non è abituato a trovarsi da quelle parti e invece di andare alla conclusione opta per un passaggio al centro dove non c’era nessuno dei suoi compagni.

