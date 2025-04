Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-JUVE 1-1: Shomurodov di razza, Kenan Yildiz delude

Leggi su Calciomercato.it

Voti e giudizi del big match dell’Olimpico valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Eldor(LaPresse) – calciomercato.itSvilar 7Mancini 6,5Hummels 6. TOP Dal 46?7: è vero che ci sono diversi calciatori che hanno figurato ottimamente, da Koné a Svilar, alla fine conta soprattutto chi stampa il suo nome sule stavolta è particolarmente pesante. Un punto d’oro per come si stava mettendo, con la lucidità e la determinazione di un bomber di, che annusa e capisce in anticipo dove cadrà il pallone. E poi ci abbina un secondo tempo di estrema utilità e anche concretezza.Ndicka 6,5Celik 6. Dal 72? Nelsson 6Cristante 5,5. Dal 61? Paredes 6Koné 6,5Angeliño 6Soulé 6El Shaarawy 5,5. Dal 61? Gourna-Douath 6FLOP Dovbyk 5,5: sembra sempre compassato, ok la mole imponente ma la rapidità di piede non pare proprio il suo punto forte.