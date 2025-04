Pagelle del match | Mota brilla difesa in difficoltà

Mota. Sport.quotidiano.net - Pagelle del match: Mota brilla, difesa in difficoltà Leggi su Sport.quotidiano.net TURATI 5. Sul gol del pareggio è poco reattivo. Poi Vojvoda lo buca sul suo palo. Non dà mai sicurezza. PEDRO PEREIRA 5. Inizia bene, poi regala il raddoppio a Diao. Errore grave. IZZO 6. Douvikas gli scappa via e sfiora il gol al 20’. Per il resto se la cava con esperienza. D’AMBROSIO 5. Troppo distante da Ikoné nell’occasione del pari. Morbido anche su Vojvoda. BIRINDELLI 5,5. Spinge meno del solito sulla destra. Lascia andare via facilmente Diao sul 2-1. CIURRIA 5,5. Ad inizio gara limita bene i diretti avversari in mezzo al campo. Poi cala come tutta la squadra. BIANCO 6. Tra i più propositivi. Offre dinamismo e non tira indietro la gamba. AKPA AKPRO 5. Nesta gli ridà fiducia dopo l’opaca prova di Cagliari. Risponde con un’altra prestazione negativa. KYRIAKOPOULOS 6. Crea il lancio che porta al gol di

