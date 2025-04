Pagelle Atalanta-Lazio 0-1 voti e tabellino | crisi Dea Isaksen per il riscatto biancoceleste

Leggi su Sportface.it

Terza pesantissima sconfitta consecutiva per l’che adesso vede a rischio persino la qualificazione alla prossima Champions League: anch’essa reduce da un momento non entusiasmante con due pari interni e un ko per 5-0 contro il Bologna (prossima durissima rivale della Dea peraltro), è laa passare al Gewiss Stadium per 0-1 grazie a un gol dell’uomo che più è cresciuto quest’anno, vale a dire Gustav, che regala tre punti pesantissimi nella corsa europea ai biancocelesti.IL RACCONTO DEL MATCHA cavallo della sosta di marzo per le nazionali le due formazioni hanno frenato più o meno di schianto: la Dea ha abbandonato ogni sogno scudetto fino ad allora accarezzato, ma soprattutto dopo gli ultimi risultati negativi deve ora sudarsela persino per un posto nella prossima Champions League, obiettivo per il quale è in corsa anche la formazione, che però ha perso a sua volta terreno rispetto a un ottimo girone di andata e si è vista persino raggiungere dalla Roma e scivolare fuori dalle prime sei posizioni.