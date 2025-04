Ilrestodelcarlino.it - Paganelli Modena: pareggio 3-3 nel test stagionale a Rimini

Primodella nuova, ieri a. Con questa formazione i gialloblu hanno pareggiato 3 a 3, come amichevole niente extra inning.è in salute con una formazione sperimentale: sul monte Calero, Ecudero, Dall’ Olio, Martinelli, catcher Lambertini, Angelotti, Cirilli, Vasquez (Martinez), Ferri, Moronta, Guevara, Russo, dh battitori designati Vecchi, Scerrato, Martinez. Gara sui 7 inning, gialloblu avanti per 3 punti a zero raggiunti nel finale per un giusto 3 a 3. Pisano manager usa le varianti in tutti i ruoli per plasmaregreen, eta media anni 24,7. Con questo roster: pitcher gara uno: Jnfante Junior, Campanella, Martinelli, Dall’Olio, Paltrinieri, gara due: Calero, Hurtado, Escudero, Ventura, catcher : Scerrato, Lambertini. Interni: Pompilio, Cirilli, Vasquez, Ferri.