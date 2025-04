Orsolini-Juve la furia dei tifosi | Vi dovete vergognare

Orsolini incanta, e intanto i tifosi Juventini alzano la voce: il campo, oggi, chiede risposteOrsolini-Juve, la furia dei tifosi: "Vi dovete vergognare" (LaPresse) – serieanews.comC'è un certo tipo di rivincita che non ha bisogno di urla. Basta un sorriso, magari con la bocca appena increspata e quello sguardo che fissa dritto la telecamera facendo "toc toc". È il linguaggio muto ma eloquente che Riccardo Orsolini ha adottato ogni volta che segna un gol. Un gesto che non è mai fine a sé stesso: è una dichiarazione d'intenti, un piccolo atto di ribellione silenziosa.Il Bologna vola che è una meraviglia, e Orsolini è uno dei motori principali. Gioca libero, ispirato, dentro una squadra che sembra cucita addosso al suo piede sinistro. Italiano lo lascia fare, e lui fa.

Orsolini, il papà: "Sartori provò a farlo restare all'Atalanta" - Il padre dell'ex bianconero Riccardo Orsolini ha parlato a Tuttomercatoweb della stagione del figlio. "Sta facendo quanto fatto anche negli anni ... (tuttojuve.com)

Bologna, Orsolini show: l'ultimo rimpianto Juve ora sogna la Nazionale. La storia di "Orsonaldo" - L'esterno rossoblù Orsolini ha segnato ieri a Venezia il 32esimo gol in tre anni, nessun italiano come lui: dalla spiaggia marchigiana alla Champions, il racconto di una favola ... (sport.virgilio.it)

Mercato ‘bloccato’ per la Juve: tifosi gelati - I tifosi juventini hanno appena ricevuto una notizia che non si aspettavano proprio: cambia completamente lo scenario in casa bianconera. La Juventus è ormai completamente concentrata sul campionato. (juvelive.it)