Quotidiano.net - Oral-B iO 6: la rivoluzione nella cura dentale, oggi a metà prezzo su Amazon (-54%)

Leggi su Quotidiano.net

Prendersidei propri denti non è mai stato così semplice ed efficace come con lo spazzolino elettrico-B iO 6 -a soli 119,99€ grazie allo sconto del 54%. Se cerchi uno strumento che unisca tecnologia avanzata, design elegante e risultati visibili, questo spazzolino è la scelta giusta per te. Dotato di 3 testine di ricambio e una custodia da viaggio, il-B iO 6 è pensato per offrire una pulizia professionale direttamente a casa tua. Acquista lo spazzolino-B in sconto Tecnologia avanzata per una pulizia profonda del tuo cavoe Lo spazzolino-B iO 6 è dotato di tecnologia AI (Intelligenza Artificiale) che monitora la tua tecnica di spazzolamento e ti fornisce back in tempo reale. Grazie al display interattivo sul manico, lo spazzolino ti guiderà, suggerendo la corretta pressione e la giusta durata di ogni sessione, garantendo una pulizia profonda e delicata.