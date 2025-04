Ora mi state a sentire Amici 24 Luk3 è un fiume in piena dopo l’eliminazione | ne ha per tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

La terza puntata del Serale di24 si è appena conclusa e, purtroppo, è arrivato il momento delper uno degli allievi in gara. A dover lasciare la scuola questa sera è stato, che ha perso il ballottaggio contro TrigNO, ancora in corsa per la vittoria. È stata una serata carica di emozioni su Canale 5, culminata con l’annuncio di Maria De Filippi che ha sancito l’uscita ufficiale del cantante, allievo di Lorella Cuccarini.Il percorso diall’interno del talent show è stato piuttosto accidentato. Il cantante ha vissuto diversi momenti di difficoltà, tanto che anche Maria De Filippi era intervenuta. Ora, però, non ci saranno più possibilità per lui. Pocoil verdetto, il giovane ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Witty, parlando a caldo di questa esperienza che, seppur breve, ha lasciato il segno.