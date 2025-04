Omicidio Ilaria Sula indagata la madre di Mark Antony Samson | Concorso in occultamento di cadavere

Omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate a Roma lo scorso 26 marzo. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati anche la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso accusato di Omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L’ipotesi a suo carico è di Concorso nell’occultamento del corpo.Secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse, la donna sarebbe intervenuta subito dopo il delitto, avvenuto nella casa di famiglia in via Homs, nel quartiere Africano. Dopo aver sentito le urla provenire dalla camera del figlio, sarebbe entrata e avrebbe visto il corpo senza vita di Ilaria. A quel punto, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine.Atteso l’interrogatorio della madreLunedì 7 aprile, la madre di Samson sarà ascoltata dalla Sezione omicidi della Squadra mobile di Roma, con l’obiettivo di chiarire il suo ruolo nelle ore immediatamente successive al femminicidio. Thesocialpost.it - Omicidio Ilaria Sula, indagata la madre di Mark Antony Samson: “Concorso in occultamento di cadavere” Leggi su Thesocialpost.it Svolta nelle indagini sull’di, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate a Roma lo scorso 26 marzo. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati anche ladi, il 23enne reo confesso accusato divolontario aggravato edi. L’ipotesi a suo carico è dinell’del corpo.Secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse, la donna sarebbe intervenuta subito dopo il delitto, avvenuto nella casa di famiglia in via Homs, nel quartiere Africano. Dopo aver sentito le urla provenire dalla camera del figlio, sarebbe entrata e avrebbe visto il corpo senza vita di. A quel punto, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine.Atteso l’interrogatorio dellaLunedì 7 aprile, ladisarà ascoltata dalla Sezione omicidi della Squadra mobile di Roma, con l’obiettivo di chiarire il suo ruolo nelle ore immediatamente successive al femminicidio.

