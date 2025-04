Agi.it - Omicidio di Ilaria Sula, domani sarà interrogata la madre di Mark Samson

AGI - Nella giornata dialladel 23enne accusato dell'dicontestata l'accusa di 'occultamento di cadavere'. La donna, convocata per un interrogatorio in Questura,formalmente iscritta sul registro degli indagati dai pm di piazzale Clodio. La donna, al momento ancora non indagata, è stata convocata insieme ai suoi avvocati. L'atto è a garanzia della donna che dovrà fornire elementi di chiarezza e dettagli tralasciati in precedenza. La 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove si trovava per motivi di studio, è stata ritrovata cadavere all'interno di un valigione in un dirupo a Poli, nella provincia della capitale. Nella giornata diè previsto anche il funerale della 22enne a Terni. Dalle 11 di mattina e per tutto l'arco della giornata, inoltre, si fermeranno le lezioni all'università La Sapienza come disposto dalla rettrice Antonella Polimeni.