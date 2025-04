Olimpiadi di statistica gli studenti del liceo Cannizzaro premiati dall' università

liceo scientifico Cannizzaro di Palermo, che si è classificato tra i primi nella fase d'istituto della XV edizione delle Olimpiadi italiane di statistica, promosse da Istat e dalla Società italiana di statistica (Sis), in collaborazione con il ministero dell'Istruzione.

