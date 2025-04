Lanazione.it - Olimpiadi del soccorso: primo classificato il Fermi di San Marcello Pistoiese

Leggi su Lanazione.it

Siena, 6 aprile 2025 - Nella cornice del centro storico di Siena, si è svolta oggi la terza edizione delledelper studenti toscani, un evento che ogni anno vede coinvolti molti istituti in tutta Italia, con l’intento di promuovere una cultura deltra i più giovani. Nella competizione regionale, si sono classificati per primi gli studenti dell’Istitutodi San. I vincitori, rappresenteranno la Toscana alle prossimeNazionali che si terranno a Scalea il 24 e 25 maggio. Premiati per la scena fuori concorso, dedicata alle necessità psicosociali, gli studenti dell’Istituto Agrario Anzillotti di Pescia.delildi SanGli studenti, divisi in quattro squadre, si sono misurati in sei scenari di emergenza sanitaria di cui uno - fuori concorso - dedicato all’assistenza psicosociale.