Iodonna.it - Oggi che si celebra l’apertura delle adozioni internazionali anche ai single, quello che mi ha colpito, oltre alla bella notizia, è l’entusiasmo con cui è stata accolta...

Leggi su Iodonna.it

In questa rubrica avrete letto molte volte, nel tempo, del mio sostegno a favoreda parte dei. In passato avevo sottolineato il paradosso della nostra legge che, fino a ieri, consentiva alle persone senza una relazione stabile di crescere bambini solo in situazioni straordinarie: nell’ipotesi di minori con disabilità gravi o orfani o in quella di rapporti affettivi preesistenti tra ile il minore. Adozione responsabile: i suggerimenti per non sbagliare X Leggiaperte ai: la sentenza che cambia tutto Quest’ultimo è stato il caso di Simona Ventura, la conduttrice televisiva che, avendo già due figli biologici propri, ha adottato, da, nel 2014, una bambina che aveva avuto in affido per quattro anni, a partire dall’età di un mese e mezzo.