Nuovo atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia a Modena | scritta offensiva sull' ingresso

sede modenese di Fratelli d’Italia in via Prampolini 13 è stata nuovamente presa di mira da ignoti vandali. Nella mattinata di oggi, i militanti del partito si sono trovati di fronte a una scritta in vernice rossa con la parola “merde”. Modenatoday.it - Nuovo atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia a Modena: scritta offensiva sull'ingresso Leggi su Modenatoday.it A meno di due settimane dal precedente episodio, lamodenese diin via Prampolini 13 è stata nuovamente presa di mira da ignoti vandali. Nella mattinata di oggi, i militanti del partito si sono trovati di fronte a unain vernice rossa con la parola “merde”.

